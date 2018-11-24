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Россию сделали виновной в еще одной трагедии
Россию сделали виновной в еще одной трагедии

Вор руками вскрыл банкомат и ушел ни с чем 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Самаре грабитель голыми руками вскрыл банкомат, но вытащил из него только пустую ячейку для сбора фальшивых купюр. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Самаре».
Преступник попал на камеры видеонаблюдения. Им оказался 21-летний уроженец одного из государств Средней Азии, ранее он уже совершал имущественные преступления, сообщили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу, злоумышленник арестован.
В середине ноября продавщица одного из магазинов в Минеральных Водах отбилась от вооруженного грабителя с помощью швабры.
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Происшествия , Самара
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