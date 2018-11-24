Китайского туриста эвакуировали с российской станции в Антарктиде

Туриста из Китая эвакуировали с российской полярной станции «Новолазаревская» в Антарктиде по состоянию здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.

Санитарный рейс самолета Ил-76-ТД-90ВД из Кейптауна на российскую станцию выполнили 19 ноября для эвакуации гражданина КНР, который прибыл в Антарктиду в составе туристической группы, сообщает RT.

С учетом крайне тяжелого состояния больного в перелете его сопровождал врач станции. В Кейптауне туриста госпитализировали, в настоящее время его жизнь вне опасности.