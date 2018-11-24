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Китайского туриста эвакуировали с российской станции в Антарктиде 

BFM.RU + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Туриста из Китая эвакуировали с российской полярной станции «Новолазаревская» в Антарктиде по состоянию здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.
Санитарный рейс самолета Ил-76-ТД-90ВД из Кейптауна на российскую станцию выполнили 19 ноября для эвакуации гражданина КНР, который прибыл в Антарктиду в составе туристической группы, сообщает RT.
С учетом крайне тяжелого состояния больного в перелете его сопровождал врач станции. В Кейптауне туриста госпитализировали, в настоящее время его жизнь вне опасности.
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