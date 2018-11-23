Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы

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Появилось видео «алиби» подозреваемого в насилии экс-полицейского 

Рамблер 2 часа назад
Адвокат одного из бывших полицейских, заподозренных в изнасиловании дознавательницы из Уфы, передал ГТРК «Башкортостан» видеозапись, которая якобы доказывает наличие у его подзащитного алиби.
По словам Рената Амирханова, представляющего интересы экс-главы отдела МВД по Кармаскалинскому району Башкирии Салавата Галиева, видеозапись он получил «в соответствии со всеми нормами действующего законодательства» — по адвокатскому запросу.
«Указанные обстоятельства полностью исключают причастность Галиева к вменяемому ему преступлению», — описал юрист содержание видео.
На нем, сделанном камерой наблюдения, которая установлена в уфимском кафе «Отдых», запечатлен человек, похожий на Салавата Галиева. Временем и датой начала записи значатся 21:21:40 29 октября 2018 года, конца — 00:40:48 30-го.
Изнасилование в Уфе: кто обманывает следователей
Сегодня в башкирском управлении Следственного комитета назвали заявления адвокатов о наличии у подозреваемых в изнасиловании бывших полицейских алиби «способом защиты от предъявленных обвинений». В ведомстве подчеркнули, что следствию стал известен маршрут перемещений подозреваемых в тот день еще во время первоначальных следственных действий.
Комментарии25
СКР , МВД , Происшествия , Видео , Башкортостан , Салават , Уфа
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