Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы

Появилось видео «алиби» подозреваемого в насилии экс-полицейского

Адвокат одного из бывших полицейских, заподозренных в изнасиловании дознавательницы из Уфы , передал ГТРК «Башкортостан» видеозапись, которая якобы доказывает наличие у его подзащитного алиби.

По словам Рената Амирханова, представляющего интересы экс-главы отдела МВД по Кармаскалинскому району Башкирии Салавата Галиева, видеозапись он получил «в соответствии со всеми нормами действующего законодательства» — по адвокатскому запросу.

«Указанные обстоятельства полностью исключают причастность Галиева к вменяемому ему преступлению», — описал юрист содержание видео.

На нем, сделанном камерой наблюдения, которая установлена в уфимском кафе «Отдых», запечатлен человек, похожий на Салавата Галиева. Временем и датой начала записи значатся 21:21:40 29 октября 2018 года, конца — 00:40:48 30-го.