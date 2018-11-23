Сбивший человека лайнер попал на видео

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В Сети появились кадры осмотра лайнера, сбившего человека в Шереметьево 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
В Сети появились кадры осмотра лайнера, сбившего человека на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта Шереметьево.
В ролике показан самолет, стоящий на ВПП. Сотрудники аэропорта в светоотражающих жилетах проводят его осмотр и проверку.
Особое внимание уделяется шасси, на которое пришелся удар при взлете. Четко выделяющихся повреждений не наблюдается. Специалисты тщательно проверяют устройство, освещая его фонариком. Никаких дефектов и неисправностей в конструкции шасси на первый взгляд не обнаружено, в отдельных местах можно заметить небольшие следы неопознанного вещества. Видео опубликовал телеграм-канал «Sledak_shepnul».
Напомним, во время взлета пассажирского лайнера в столичном аэропорту Шереметьево экипаж сообщил диспетчерам о столкновении с неизвестным предметом. Повреждений это не повлекло, поэтому лайнер благополучно взлетел. Однако сотрудники авиационной безопасности, прибывшие на взлетную полосу для осмотра, доложили об обнаружении фрагментов человеческого тела.
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Аэропорт Шереметьево , Происшествия , Видео
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