Сбивший человека лайнер попал на видео

В Сети появились кадры осмотра лайнера, сбившего человека в Шереметьево

В ролике показан самолет, стоящий на ВПП. Сотрудники аэропорта в светоотражающих жилетах проводят его осмотр и проверку.

Особое внимание уделяется шасси, на которое пришелся удар при взлете. Четко выделяющихся повреждений не наблюдается. Специалисты тщательно проверяют устройство, освещая его фонариком. Никаких дефектов и неисправностей в конструкции шасси на первый взгляд не обнаружено, в отдельных местах можно заметить небольшие следы неопознанного вещества. Видео опубликовал телеграм-канал «Sledak_shepnul».

Напомним, во время взлета пассажирского лайнера в столичном аэропорту Шереметьево экипаж сообщил диспетчерам о столкновении с неизвестным предметом. Повреждений это не повлекло, поэтому лайнер благополучно взлетел. Однако сотрудники авиационной безопасности, прибывшие на взлетную полосу для осмотра, доложили об обнаружении фрагментов человеческого тела.