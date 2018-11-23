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В кафе в Подмосковье задержаны воры в законе Хобот и Солома 

Говорит Москва + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Как рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова, в Домодедове прошла операция отряда спецназначения «Гром».
Была пресечена сходка участников уголовно-преступной среды, которые занимались вопросами распределения сфер криминального влияния на территориях Тульской и Московской областей. Полицейские задержали пятерых ранее судимых мужчин, двое из которых так называемые воры в законе. При личном досмотре у одного из них — Соломы — обнаружили около 30 граммов гашиша.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители проверяют участников сходки на причастность к другим преступлениям.
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Татьяна Петрова , МВД , Происшествия , Московская область
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