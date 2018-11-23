В кафе в Подмосковье задержаны воры в законе Хобот и Солома

Как рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова , в Домодедове прошла операция отряда спецназначения «Гром».

Была пресечена сходка участников уголовно-преступной среды, которые занимались вопросами распределения сфер криминального влияния на территориях Тульской и Московской областей. Полицейские задержали пятерых ранее судимых мужчин, двое из которых так называемые воры в законе. При личном досмотре у одного из них — Соломы — обнаружили около 30 граммов гашиша.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители проверяют участников сходки на причастность к другим преступлениям.