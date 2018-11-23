В Британии оценили силу «Новичка»

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Полиция считает, что «Новичком» из флакона в Солсбери можно было отравить тысячи человек 

ТАСС 41 минуту назад
Нервно-паралитическим веществом, остававшимся во флаконе в Солсбери, можно было отравить несколько тысяч человек. Об этом заявил в пятницу в эфире Би-би-си старший национальный координатор контртеррористического подразделения лондонской полиции Дин Хейдон.
"Когда мы нашли бутылочку, там еще содержалось существенное количество "Новичка", — сказал Хейдон, возглавляющий расследование отравления в Солсбери. По словам полицейского, жертвами яда, вероятно, могли стать "несколько тысяч человек". "Количество [вещества] в бутылочке и метод, которым его нанесли на дом Скрипаля, были просто безрассудными", — добавил Хейдон.
Речь идет о контрафактном парфюмерном флаконе от духов Nina Ricci ("Нина Риччи"), который британец Чарли Роули подобрал 27 июня в парке в Солсбери, напоминает Би-би-си. Он подарил его своей подруге Дон Стерджесс, полагая, что в нем находятся духи. Обоих британцев госпитализировали 30 июня в соседнем городке Эймсбери. Женщина погибла, Роули позднее выписали из больницы.
По данным британской полиции, флакон был специально сконструирован таким образом, чтобы его можно было легко пронести через систему досмотра в аэропорту, а затем собрать и использовать без угрозы для здоровья исполнителей отравления.

Новые видео с подозреваемыми в отравлении

Скотленд-Ярд опубликовал в четверг новые видео с подозреваемыми в причастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери. Полиция обратилась к представителям общественности с просьбой помочь в дальнейшем расследовании. Следствие ведет поиск свидетелей, которые могли видеть россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении Скрипалей.
В частности, полицейских интересует прояснение "одного из ключевых моментов", связанного с тем, где находился поддельный парфюмерный флакон от духов с момента, когда он был выброшен 4 марта, вплоть до того, когда его обнаружил Роули.
"Если вы думаете, что в это время вы видели розовую коробку или флакон где-нибудь в Солсбери, тогда свяжитесь с нами, пожалуйста, — сказал Хейдон. — Мы по-прежнему полны решимости выявить и привлечь к ответственности всех тех, кто несет ответственность за эти безрассудные действия".
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Комментарии
Александр Петров , Руслан Боширов , Дон Стерджесс , Происшествия , Видео , В мире
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