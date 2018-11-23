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В московском метро произошел сбой
В московском метро произошел сбой

В Москве подозреваемый в разбое умер во время допроса 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Вовк
Задержанный по подозрению в разбое скончался во время допроса в отделении полиции в Москве от острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
"В служебном кабинете ОМВД России по району Вешняки (УВД по ВАО) скончался задержанный по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой), гражданин 1980 года рождения", — пояснили в пресс-службе.
Инцидент произошел 21 ноября. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, задержанный являлся гражданином Таджикистана. Всего по данному делу было задержано несколько человек. Разбойное нападение, по которому их подозревают, произошло в августе 2018 года. Подробностей источник не сообщил.
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МВД , РИА Новости , Происшествия , Криминал , Москва
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