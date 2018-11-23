В Москве подозреваемый в разбое умер во время допроса

Задержанный по подозрению в разбое скончался во время допроса в отделении полиции Москве от острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

"В служебном кабинете ОМВД России по району Вешняки (УВД по ВАО) скончался задержанный по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой), гражданин 1980 года рождения", — пояснили в пресс-службе.

Инцидент произошел 21 ноября. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, задержанный являлся гражданином Таджикистана. Всего по данному делу было задержано несколько человек. Разбойное нападение, по которому их подозревают, произошло в августе 2018 года. Подробностей источник не сообщил.