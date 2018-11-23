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Пока вы спали: США «рухнут» в 2019-м
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019-м

В Алабаме в торговом центре произошла стрельба 

ТАСС + ещё 12 2 часа назад
Фото: Reuters
Несколько человек получили ранения в четверг вечером в результате стрельбы в торговом центре в городе Гувер в США (штат Алабама). Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.
Согласно его информации, стрельба произошла во время ежегодной распродажи, так называемой черной пятницы, в торговом центре Riverchase Galleria. Отмечается, что полиция открыла огонь, в результате перестрелки стрелок был убит.
Информации о причинах инцидента и состоянии здоровья пострадавших пока не приводится.
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Происшествия , Гувер , США
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