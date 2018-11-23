В Алабаме в торговом центре произошла стрельба

Несколько человек получили ранения в четверг вечером в результате стрельбы в торговом центре в городе Гувер США (штат Алабама). Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Согласно его информации, стрельба произошла во время ежегодной распродажи, так называемой черной пятницы, в торговом центре Riverchase Galleria. Отмечается, что полиция открыла огонь, в результате перестрелки стрелок был убит.

Информации о причинах инцидента и состоянии здоровья пострадавших пока не приводится.