Полиция США застрелила по ошибке покупателя в «черную пятницу»

Сотрудники полиции ошибочно застрелили не того человека во время инцидента в торговом центре города Гувера в штате Алабама. Его приняли за виновника беспорядков, в то время как настоящий зачинщик, как выяснилось, остался жив и даже не был задержан. Теперь его ищут, сообщил сайт CNN со ссылкой на информацию местных правоохранительных органов.

Стрельба в торговом центре Riverchase Galleria произошла во время распродаж «черной пятницы». Один из покупателей во время ссоры достал пистолет и принялся стрелять в своего обидчика. Полицейские, прибывшие на место заварушки, открыли ответный огонь и подстрелили 21-летнего парня, пытавшегося скрыться, как они утверждают. Стражи порядка приняли его за виновника происшествия. Кроме того, ранения получили два подростка 12 и 18 лет.

«По предположению следствия, более двух человек были вовлечены в первоначальную стычку. Эта информация указывает на то, что еще, по крайней мере, один стрелок находится на свободе», — заявили в полиции.