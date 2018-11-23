Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В деле о хищении на реконструкции резиденции Путина появились палаты Кремля 

Lenta.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: ТАСС
Подрядчики ФСО и Минкультуры похищали бюджетные средства, выделенные на строительство и реставрацию объектов госохраны, в том числе при работах в Большом Кремлевском дворце, Московской консерватории и во дворце в Стрельне. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает РБК со ссылкой на протоколы допросов бывшего заместителя директора компании «Климат проф» Бориса Мальцева.
Как рассказал Мальцев, руководители принадлежавшей миллиардеру Дмитрию Михальченко компании «БалтСтрой» и связанные с ними бизнесмены совершали хищения с 2007 года. По его словам, преступления имели место минимум на 17 объектах, среди которых Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, резиденция президента Владимира Путина «Бочаров Ручей», Московская консерватория и театр «Современник».
Заказчиками работ при этом в основном выступали Федеральная служба охраны (ФСО) и Министерство культуры. Как утверждает Мальцев, хищения происходили путем завышения цен за работы и материалы. Для субподрядчиков условием работы был откат «БалтСтрою» в размере до половины суммы контракта.
Самому Мальцеву, отмечает издание, было предъявлено обвинение в растрате в рамках дела подведомственного ФСО ФГУП «Атэкс».
По версии следствия, руководитель «Атэкса» Андрей Каминов, офицеры ФСО Игорь Васильев и Дмитрий Улитин, владелец «Балтстроя» Дмитрий Михальченко, гендиректор компании Дмитрий Сергеев, а также руководители компаний-субподрядчиков создали преступное сообщество и похитили 1,5 миллиарда рублей на строительстве Дома приемов в резиденции «Ново-Огарево».
Последние новости
Цены на нефть рекордно рухнули Появились первые кадры «путешествия» Петрова и Боширова в Солсбери Российской армии указали место
Комментарии5
Андрей Каминов , Борис Мальцев , Дмитрий Сергеев , Владимир Путин , Дмитрий Михальченко , Игорь Васильев , Минкультуры , Федеральная служба охраны , РБК , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы27
США разворачивают прокси-флот на Черном море265
Соловьев схлестнулся с «одержимым бесами» Невзоровым204
Москва отреагировала на появление С-300 в Донбассе858
Путин прибыл в Крым206
Видео
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:49
Вечная «музыка»: Петров и Боширов возвращаются
Происшествия Статьи
03:18
Бессрочная мечта: Порошенко рассказал про НАТО
Украина Статьи
02:21
Москве мало не покажется
Погода Новости Москвы
07:24
ФСБ сообщила о пытках пациентов в Саратове
Происшествия Общество
06:54
Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы
Происшествия
01:02
Сбивший человека лайнер попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение