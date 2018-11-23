В деле о хищении на реконструкции резиденции Путина появились палаты Кремля

Подрядчики ФСО Минкультуры похищали бюджетные средства, выделенные на строительство и реставрацию объектов госохраны, в том числе при работах в Большом Кремлевском дворце, Московской консерватории и во дворце в Стрельне. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает РБК со ссылкой на протоколы допросов бывшего заместителя директора компании «Климат проф» Бориса Мальцева

Как рассказал Мальцев, руководители принадлежавшей миллиардеру Дмитрию Михальченко компании «БалтСтрой» и связанные с ними бизнесмены совершали хищения с 2007 года. По его словам, преступления имели место минимум на 17 объектах, среди которых Грановитая палата Кремля , Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, резиденция президента Владимира Путина «Бочаров Ручей», Московская консерватория и театр «Современник».

Заказчиками работ при этом в основном выступали Федеральная служба охраны (ФСО) и Министерство культуры. Как утверждает Мальцев, хищения происходили путем завышения цен за работы и материалы. Для субподрядчиков условием работы был откат «БалтСтрою» в размере до половины суммы контракта.

Самому Мальцеву, отмечает издание, было предъявлено обвинение в растрате в рамках дела подведомственного ФСО ФГУП «Атэкс».