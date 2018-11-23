Псы загрызли вырастивших их женщин

В испанском городе Кольменар-де-Ореха два бородосских мастифа загрызли мать и дочь, которые взяли их в дом еще щенками. Об этом сообщила Daily Star.

Мужья обеих женщин обнаружили их тела по возвращении домой, но оказывать им врачебную помощь уже было поздно. При нападении присутствовали еще четыре собаки, но они в нем не участвовали.

Прибывшие на место трагедии полицейские и медики были шокированы глубокими и многочисленными рваными ранами на телах погибших. Собак, которые их загрызли, мать и дочь приняли в дом еще щенками и сами их воспитывали.

Родные и близкие ломают голову над тем, почему это могло произойти. Обе собаки останутся в приюте до тех пор, пока идет расследование.

Бордосские мастифы (Dogue de Bordeaux) не считается опасной собакой, но некоторые испанские города внесли их в «черный список» агрессивных пород. В этом году в Испании произошли уже пять случаев смертельных собачьих атак.