Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ФСО объяснила появление Ми-8 над Кремлем
ФСО объяснила появление Ми-8 над Кремлем

Появились первые кадры «путешествия» Петрова и Боширова в Солсбери 

Lenta.ru + ещё 20 7 часов назад
Полиция Лондона впервые опубликовала три видеозаписи с камер наружного наблюдения Солсбери, которые зафиксировали передвижение подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сказано на сайте отделения полиции.
В сообщении указано, что в настоящее время ключевым направлением расследования остается установление места, в котором был оставлен флакон от духов Nina Ricci с нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» после отравления Скрипалей 4 марта 2018 года. Отмечается, что полиции до сих пор неизвестно, каким образом он оказался в мусорном контейнере, в котором 27 июня его обнаружили британцы Чарли Роули и его подруга Доун Стерджесс, позже погибшая от яда.
Скотленд-Ярд призвал всех граждан, которые стали свидетелями передвижения подозреваемых в отравлении Скрипалей, а также видели поддельный флакон, дать показания и помочь расследованию.
«Мы по-прежнему намерены установить личности и наказать тех, кто совершил эти опрометчивые действия, оставив четырех людей серьезно больными и, к сожалению, убив Доун Стерджесс», — отметили в Скотленд-Ярд.
5 сентября Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, — Александр Петров и Руслан Боширов. 13 сентября было опубликовано их интервью с главредом RT Маргаритой Симоньян, в котором россияне заявили, что посетили Великобританию в качестве туристов и опровергли все обвинения.
По версии Bellingcat и издания The Insider, Руслан Боширов и Александр Петров — сотрудники российской разведки, а их имена ненастоящие. Согласно расследованию, Боширов — полковник ГРУ Анатолий Чепига, которому в 2014 году было присвоено звание Героя России. Петров — на самом деле военный врач, сотрудник ГРУ Александр Мишкин.
Последние новости
Российской армии указали место Рэпера Хаски арестовали на 12 суток ФСБ предотвратила нападения на школы после трагедии в Керчи
Комментарии58
Сергей Скрипаль , Анатолий Чепига , Маргарита Симоньян , Александр Петров , Руслан Боширов , Александр Мишкин , ГРУ , Происшествия , Видео , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Защитный зонт» России спутал планы Израиля349
Саркози неожиданно посетил РФ и сделал заявление о Путине477
«Грузом» вертолетов над Кремлем оказались вооруженные люди403
Голикова назвала действенный способ повысить рождаемость376
Россию призвали исключить из Интерпола164
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
00:26
Знаменитый повар-мем покормил Кадырова с ножа
Политика
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
01:04
«После пьянки»: Алибасов рассказал о первой ночи с Шукшиной
Шоу-бизнес Статьи
03:46
Маньяк-полицейский: как осудили убийцу проституток
Происшествия Статьи
00:14
Женщину ударили ножом у подъезда в Москве
Происшествия
01:04
Сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца
Шоу-бизнес
01:00
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей
Новости Москвы
00:14
Собаке помогли выбраться из-под бетонной плиты
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение