Электричка сбила насмерть подростка в районе Истры

Пригородная электричка насмерть сбила подростка в районе города Истра Подмосковье . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"По предварительной информации, на станции Истра Рижского направления электропоездом сообщением Царицыно — Шиховская смертельно травмирован подросток, который переходил железнодорожные пути под запрещающий сигнал светофора", — рассказали в транспортной полиции.

Там добавили, что в настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.