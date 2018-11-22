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Электричка сбила насмерть подростка в районе Истры 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пригородная электричка насмерть сбила подростка в районе города Истра в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
"По предварительной информации, на станции Истра Рижского направления электропоездом сообщением Царицыно — Шиховская смертельно травмирован подросток, который переходил железнодорожные пути под запрещающий сигнал светофора", — рассказали в транспортной полиции.
Там добавили, что в настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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Происшествия , Истра , Московская область
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