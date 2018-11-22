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Рэпера Хаски оправдали по одной из статей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Судья оправдала рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) по административному делу об организации массового пребывания граждан в общественном месте, передает mbk.media.
Ранее суд арестовал Хаски на 12 суток по административному делу о мелком хулиганстве.
Впереди рассмотрение еще одного административного дела — об отказе от медосвидетельствования.
Помимо административных дел, на рэпера завели уголовное дело об умышленной порче имущества. Дело заведено после заявления владельца автомобиля, на крыше которого Хаски читал рэп перед толпой не попавших на его концерт зрителей.
Дмитрий Кузнецов , Происшествия
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