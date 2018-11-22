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Высокопоставленный чиновник Минобороны задержан за хищения 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны Михаил Барышев задержан следователями военно-следственного управления СК и оперативниками ФСБ. Его подозревают в причастности к многомиллионным хищениям в период работы начальником Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА).
Информацию о задержании обнародовал канал РЕН ТВ, однако в Минобороны и СК информацию пока не прокомментировали.
Ранее, как сообщал News.ru, в Алтайском крае арестован начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого управления МВД Вадим Надвоцкий и его бывший коллега Евгений Кгечишкин. По версии следсьвия, они получили взятку в размере 5 млн рублей. А в Москве за взятку в такую же сумму арестованы следователь центрального аппарата СК Андрей Тринев и его руководитель Сергей Дубинский.
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Михаил Барышев , Сергей Дубинский , Андрей Тринев , Вадим Надвоцкий , ФСБ , Министерство обороны , СКР , МВД , РЕН ТВ , Происшествия , Криминал
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