Маньяк-полицейский: как осудили убийцу проституток

Новосибирского маньяка повторно приговорили к пожизненному сроку

Новосибирске снова приговорили к пожизненному заключению 52-летнего экс-милиционера Евгения Чуплинского, который с 1998 по 2005 год убил 19 женщин, занимавшихся проституцией. По данным следствия, он расчленял их тела и разбрасывал в разных районах города, оставляя на лицах пентаграммы. При этом сам Чуплинский свою вину отрицает и настаивает на обжаловании приговора.

Новосибирский областной суд повторно приговорил к пожизненному сроку 52-летнего экс-милиционера Евгения Чуплинского, обвиняемого в серийных убийствах женщин, сообщила областная прокуратура

«При новом рассмотрении дела суд не усмотрел оснований для освобождения Чуплинского от уголовной ответственности за убийства и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — указали в сообщении.

Помимо этого осужденного обязали выплатить пяти потерпевшим по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда. Повторный приговор пока не вступил в силу.

Первый пожизненный срок Чуплинский получил в марте, но уже в сентябре Верховный суд из-за допущенных процессуальных нарушений отменил данный приговор облсуда.

Виновным Чуплинского признали в феврале. Выяснилось, что на его руках кровь 19 жестоко убитых женщин. Как выяснило следствие, в конце 1990-х Чуплинский работал в отделе вневедомственной охраны Кировского района Новосибирска. Он патрулировал маршрут, одним из участков которого была так называемая «пьяная дорога», на которой собирались проститутки.

С 1998 по 2005 год на территории Новосибирска и области на обочинах дорог и стихийных свалках находили расчлененные тела девушек. Следствие отметило, что все жертвы были примерно одной возрастной категории, похожи по внешнему типажу и по роду занятий — все они занимались секс-услугами.

Местные СМИ писали, что некий человек знакомится с молодыми женщинами на улице и заявляет о намерении воспользоваться их услугами. Позже он увозит жертв в безлюдные места и после интимной близости жестоко убивает.

Некоторые даже подозревали, что эти убийства были ритуальными. Маньяк оставлял на месте преступления амулеты и колышки с непонятными знаками.

Отрезанные головы девушек обнаруживали завернутыми в мешки или капюшоны, а их лица были изуродованы пентаграммами.

В интервью СМИ бывший правоохранитель рассказывал, что хорошо знал всех убитых девушек. По его словам, они помогали ему раскрывать преступления, предоставляли оперативную информацию обо всем, что происходит в районе. За счет этого Чуплинский выставлял себя перед начальством в выгодном свете: у него была хорошая раскрываемость преступлений, причем совершенно разных — от перевозки наркотиков и оружия до содержания притонов или нелегальной торговли алкоголем.

Только спустя некоторое время в суде выяснилось, что многих своих жертв Чуплинский даже не знал. Они просто являлись объектом его личной неприязни, за что он с ними и расправлялся.

Впрочем, убийца очень долго даже не попадал под подозрение. В начале 2000-х он уже стал пенсионером МВД и подрабатывал таксистом. На раскрытие преступлений ушло более десяти лет.

Впервые Чуплинского задержали в 2006 году, и произошло это совершенно случайно.

В машине экс-милиционера обнаружили телефон, принадлежавший одной пропавшей без вести девушке.

И только через десять лет он рассказал kp.ru , что мобильник попал к нему случайно еще в 2004 году. По его словам, его обронил кто-то из пассажиров такси.

После этой находки оперативники проверили Чуплинского на причастность к другим преступлениям. Он не один месяц пробыл в СИЗО, но вскоре вышел из-за недостаточного количества улик для возбуждения дела против него.

В то же время убийства резко прекратились. По мнению гособвинителя, на самом деле бывший милиционер продолжал убивать, но делал это уже «осторожнее». «Могу только предположить, что он стал более осмотрительным и закапывал тела. Но это лишь предположение», — заявила она на процессе.

В 2006-м уже было известно о 17 жертвах. Личность некоторых погибших не могли установить в течение многих лет, поскольку об их пропаже никто не заявлял. Через некоторое время следователи доказали его причастность еще к двум убийствам. По их мнению, эти преступления «носили демонстративный характер».

Повторно Чуплинского задержали в апреле 2016 года. Изначально он полностью отрицал какую-либо причастность к убийствам, но вскоре, когда личность маньяка стала известна СМИ, он заключил досудебное соглашение, потому что испугался, что на его детей «будет оказываться давление». Это была единственная, по его словам, причина, по которой он согласился на сотрудничество со следствием.

Судмедэкспертиза признала Чуплинского вменяемым, он осознавал опасность своих действий. В то же время эксперты признали его склонным к гомицидомании и некросадизму.

Преступник по-прежнему не согласен с приговором, настаивает на своей невиновности и заявляет, что «безусловно» будет его обжаловать.