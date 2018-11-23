Источник в Крыму назвал информацию о «розыске сообщницы Рослякова» фейком

Ранее в Telegram-каналах появилось фото документа якобы за подписью начальника крымского управления ФСБ РФ Виктора Плагина от 22 ноября, в котором говорится, что следователями установлена уроженка столицы Ольга, осуществлявшая вербовку и подготовку Рослякова, ее возможным местом нахождения называется Москва.

"Документ является фейком", — сказал собеседник агентства.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.