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Источник в Крыму назвал информацию о «розыске сообщницы Рослякова» фейком 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Информация о якобы розыске сообщницы студента Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в Керченском политехническом колледже, не соответствует действительности, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в Telegram-каналах появилось фото документа якобы за подписью начальника крымского управления ФСБ РФ Виктора Плагина от 22 ноября, в котором говорится, что следователями установлена уроженка столицы Ольга, осуществлявшая вербовку и подготовку Рослякова, ее возможным местом нахождения называется Москва.
"Документ является фейком", — сказал собеседник агентства.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.
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Комментарии1
Владислав Росляков , ФСБ , МВД , РИА Новости , Происшествия , Республика Крым
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