ФСБ предотвратила нападения на российские школы

ФСБ России в октябре 2018 года предотвратила «целый ряд» нападений на российские школы. Об этом сообщает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на первого заместителя начальника управления ФСБ России Сергея Егорова.

«После событий в Керчи мы только в октябре месяце предотвратили целый ряд реальных нападений на школы», — сказал он, выступая на круглом столе в Совете Федерации по вопросам безопасности в учебных учреждениях.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв и стрельба, погиб 21 человек, около 50 получили ранения. Нападавший, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков , покончил с собой.

15 января в Перми двое 16-летних подростков устроили резню в 4 классе пермской школы. Ранения получили 12 учеников и учительница. Сами нападавшие также госпитализированы с ножевыми ранениями.

19 января на школу в Улан-Удэ напал подросток, вооруженный топором и «коктейлем Молотова». Он поджег класс, где занимались семиклассники, ранил четырех человек, после чего попытался покончить с собой.

2 февраля в городе Спас-Деменске Калужской области ученик 7 класса напал с ножом на одноклассника, нанес несколько ударов, после чего выпрыгнул в окно третьего этажа и был госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника.