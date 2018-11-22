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ФСБ предотвратила нападения на российские школы 

Рамблер + ещё 20 1 час назад
Фото: ТАСС
ФСБ России в октябре 2018 года предотвратила «целый ряд» нападений на российские школы. Об этом сообщает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на первого заместителя начальника управления ФСБ России Сергея Егорова.
«После событий в Керчи мы только в октябре месяце предотвратили целый ряд реальных нападений на школы», — сказал он, выступая на круглом столе в Совете Федерации по вопросам безопасности в учебных учреждениях.
17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв и стрельба, погиб 21 человек, около 50 получили ранения. Нападавший, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков, покончил с собой.
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15 января в Перми двое 16-летних подростков устроили резню в 4 классе пермской школы. Ранения получили 12 учеников и учительница. Сами нападавшие также госпитализированы с ножевыми ранениями.
19 января на школу в Улан-Удэ напал подросток, вооруженный топором и «коктейлем Молотова». Он поджег класс, где занимались семиклассники, ранил четырех человек, после чего попытался покончить с собой.
2 февраля в городе Спас-Деменске Калужской области ученик 7 класса напал с ножом на одноклассника, нанес несколько ударов, после чего выпрыгнул в окно третьего этажа и был госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника.
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Владислав Росляков , ФСБ , Совет Федерации , Происшествия , Керчь
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