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Жена убитого в Подмосковье бизнесмена назвала причину трагедии 

Рамблер 1 час назад
Фото: Facebook
Предприниматель Тогрул Тагиев, убитый в подмосковном Видном, неоднократно получал угрозы от неизвестных после открытия автомойки, пишет «МК». Как рассказала супруга убитого, семь месяцев назад на жизнь мужчины уже покушались.
«Все началось после того, как мы купили эту чертову мойку! Стали звонить и угрожать. Я ему говорила, что хватит нам денег и от торговли фруктами. Зачем рисковать? Он меня не слушал, и 21 марта этого года на съезде на трассу М-4 его машину расстреляли», — рассказала жена убитого предпринимателя.
"Лихие 90-е": в Подмосковье расстреляли бизнесмена
По ее словам, тогда муж отделался ранением в ногу. После покушения угрозы прекратились, а месяц назад Тагиев все-таки открыл автомойку.
21 ноября предприниматель был убит на выходе из медицинского центра: одна пуля попала в лицо, вторая в бедро. Мужчина был доставлен в больницу и там скончался.
На месте убийства следователи обнаружили четыре гильзы калибра 9 мм и пулю, а на автомобиле погибшего насчитали семь сквозных повреждений водительской и левой пассажирской дверей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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Происшествия , Видное , Московская область
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