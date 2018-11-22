Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа причина внезапного взлета вертолетов над Кремлем
Названа причина внезапного взлета вертолетов над Кремлем

Из крымских больниц выписали всех пострадавших в керченском колледже 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Все 25 пострадавших в результате стрельбы и взрыва в керченском политехническом колледже, изначально госпитализированных в больницах полуострова, выписаны, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения республики Крым.
"По состоянию на среду, на стационарном лечении в Крыму пострадавшие отсутствуют", — сообщили в минздраве региона.
Продолжают лечение 12 пострадавших: 10 человек (7 детей и 2 взрослых) в больницах Москвы, еще двое взрослых — в краевой больнице Краснодара номер 1. По данным ведомства, изначально было госпитализировано 46 раненых в колледже, 25 человек — в крымские медицинские учреждения.
Власти Крыма выплатили из республиканского бюджета по 500 тысяч рублей пострадавшим от взрыва в Керченском политехническом колледже, всего выплачено 26 миллионов рублей, продолжаются выплаты пострадавшим из федерального бюджета.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.
Последние новости
Крымский мост уронят на украинцев — и это не выдумки МИД обвинил НАТО в обмане мирового масштаба В Москве госпитализировали Валдиса Пельша
Комментарии
Владислав Росляков , Происшествия , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина убийства бизнесмена в Подмосковье56
Сын директора школы убил любовницу и учительницу21
Кто насиловал дознавателя? Полицейских могут выпустить308
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей128
Актер из «Улиц разбитых фонарей» бесследно исчез9
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
00:14
Женщину ударили ножом у подъезда в Москве
Происшествия
01:04
Сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца
Шоу-бизнес
01:00
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей
Новости Москвы
00:14
Собаке помогли выбраться из-под бетонной плиты
Общество
00:35
Пизанская башня выпрямляется
В мире Статьи
02:58
Врачи не могут помочь Басилашвили
Шоу-бизнес
00:32
США испытали новое ядерное оружие
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение