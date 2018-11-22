Юноша в Приморье получил 10 лет за убийство возлюбленной-учительницы

Сын директора школы в Приморье осужден почти на 10 лет колонии за убийство учительницы сельской школы, которая пропала в 2016 году. Как сообщал бывший муж пропавшей женщины, она и обвиняемый состояли в интимных отношениях. По информации прокуратуры, молодой человек решился на убийство из-за того, что был должен учительнице крупную сумму денег.

Приморском крае вынесен приговор молодому человеку, который был признан виновным в убийстве 27-летней учительницы в 2016 году. Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, обвиняемый является сыном директора сельской школы, где убитая работала учителем английского языка.

«Собранные следственными органами СК РФ по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 21-летнему жителю Октябрьского района… Суд назначил ему 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщил РИА «Новости» представитель регионального СУСК.

По данным прокуратуры Приморского края, молодой человек решил убить свою возлюбленную-учительницу после конфликта, «возникшего между ними на почве финансов».

Как сообщали местные СМИ, девушка заняла молодому человеку деньги, которые тот не хотел возвращать. Причем сумма была довольно внушительная: 140 тыс. рублей.

Однако у преступника мог быть и другой мотив: бывший муж пропавшей женщины сообщал, что она и обвиняемый состояли в отношениях. Однако молодая учительница поддерживала хорошие отношения с экс-супругом, поэтому молодой человек мог убить ее из ревности.

Как сообщалось ранее, тело пропавшей женщины нашли весной 2017 года. По данным краевого СУСК РФ, благодаря показаниям бывшего мужа учительницы, подозреваемого в убийстве задержали уже через 4 дня. Им оказался юноша 1997 года рождения, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По информации ведомства, он сразу признался в содеянном и подтвердил свои слова в ходе проверки на месте.

Молодой человек рассказал, что задушил женщину, тело скинул в воду, а вещи сжег. Мотивом преступления злоумышленник назвал личную неприязнь.

«Злоумышленник вывез девушку к мосту через реку Раздольная в районе с. Новогеоргиевка Октябрьского района, где, используя веревку, задушил ее. После того, как потерпевшая перестала оказывать сопротивление и подавать признаки жизни, фигурант нанес ей множественные удары по голове и, с целью имитирования дорожно-транспортного происшествия, совершил наезд автомобилем на тело убитой. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник скинул труп в реку Раздольная», — сообщает на сайте прокуратуры Приморского края.

Опрос, проведенный профсоюзом работников образования России в прошлом году, показал, что почти 50% учителей регулярно получают угрозы физической расправы.

По подсчетам экспертов, с начала 2017 года в РФ было зафиксировано 15 различных случаев агрессии к педагогам со стороны школьников. Причем школьники иногда нападают на учителей и вне стен школы. Так, 27 августа полиция Петербурга возбудила уголовное дело после инцидента с избиением учителя гимназии в Таврическом саду, который растерялся от вопроса агрессивной толпы «Че сидим?», сообщает интернет-газета «Фонтанка.ру»

В тот вечер учитель с другом и двумя девушками сидел на скамейке, когда к ним подошла компания старшеклассников. Подростки стали бесцеремонно щупать рюкзаки и сумки, а также поддевать жаргонными словечками. 24-летний учитель попытался вступить с ними в диалог, однако сразу же получил два удара в челюсть, а также по туловищу и голове — причем били подростки и руками, и ногами.

После случившегося учителя госпитализировали в Александровскую больницу с двумя переломами челюсти. Участников избиения удалось вычислить по соцсетям — после драки толпа подростков завершила прогулку коллективным фотоснимком.

Двух вероятных участников нападения задержали на следующий день. Однако их пришлось отпустить, так как по 112-й статье уголовной ответственности подлежат лица от 16 лет и старше.

Один из самых резонансных случаев произошел в подмосковной Ивантеевке в сентябре 2017 года, когда девятиклассник напал на учительницу с кухонным топориком и выстрелил ей в лицо, а также устроил стрельбу в школе во время урока информатики. Подросток ворвался в класс и приказал всем детям сесть на пол. После этого, как сообщает Генпрокуратура РФ, 15-летний ученик напал на учительницу.