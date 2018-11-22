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Нареченного богом пастора посадили за секс с прихожанками 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Южнокорейского пастора отправили за решетку на 15 лет за изнасилование последовательниц. Об этом сообщает BBC News.
75-летний Ли Джэ Рок надругался на восемью прихожанками Центральной церкви Манмин в Сеуле. Женщины рассказали, что чувствовали «божественную силу» насильника и делали то, что он говорит, потому что считали, что он — бог.
Мужчину арестовали в мае после того, как три жертвы объявили, что Ли приглашал их в свой дом и заставлял заняться с ним сексом.
«Я не могла ему отказать, — рассказала одна из них. — Он был больше, чем король, он был Богом».
По ее словам, она ходила в церковь Ли с детства.
Суд постановил, что мужчина неоднократно принуждал восьмерых женщин к половым контактам на протяжении долгого времени. Сам он все обвинения отверг. По словам адвокатов, женщины оболгали пастора, чтобы отомстить за то, что были отлучены от церкви за нарушение правил.
Ли организовал Церковь Манмин в 1982 году, тогда у нее было 12 прихожан. Сейчас у нее более 120 тысяч последователей, ее филиалы действуют не только в Южной Корее, но и еще в 22 странах, в том числе в США, России, Германии, Канаде и Японии. Церковь считает себя протестантской, однако некоторые христианские организации называют ее оккультной, отмечает телеканал.
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