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Названа причина внезапного взлета вертолетов над Кремлем
Названа причина внезапного взлета вертолетов над Кремлем

В Новой Москве обрушился строящийся ТЦ 

Национальная Служба Новостей + ещё 10 5 часов назад
Фото: РИА Новости
При обрушении конструкций строящегося торгового центра возле метро «Саларьево» на Киевском шоссе в Новой Москве погиб один человек. Кроме того, на данным момент, известно о двоих пострадавших. Такие цифры приводит ТАСС.
ЧП произошло на стройплощадке ТЦ «Саларис». В настоящий момент все подробности инцидента выясняются.
Напомним, ранее стало известно, что людям, имеющим судимость, могут запретить работать аниматорами в детских комнатах в московских ТЦ. Соответствующий законопроект рассматривает Мосгордума.
Как пояснил журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников, работа аниматора в таких комнатах схожа с работой воспитателя, а лица, имеющие судимость, к педагогической работе по закону не допускаются.
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Алексей Шапошников , Мосгордума , ИТАР-ТАСС , Происшествия , Москва
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