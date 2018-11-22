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Российская пенсионерка просила не отключать дом от газа и умерла от инсульта 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Настоящее Время / YouTube
Сотрудники коммунальных служб города Кораблино (Рязанская область) отключили от газа дом, где проживала семья пенсионеров с инвалидностью, после чего умерла пожилая женщина, сообщает «Настоящее время».
По информации телеканала, супруги Николаевские за два года задолжали газовой службе 80 тысяч рублей, поскольку их пенсии не хватало денег на оплату счетов: деньги уходили на еду, лекарства и выплату кредита погибшего сына. В начале ноября пожилой паре отключили газ, и температура в доме опустилась до пяти градусов. Пенсионерка, болеющая онкологией, пыталась вести переговоры с газовщиками, но через несколько дней умерла от инсульта.
«Получается, ее сознательно убили. (…) Представляете, больной человек с кучей болезней, в том числе онкологической, лежит под тремя одеялами, одетая. Пищу я мог приготовить только на кипятильнике и в микроволновке», — заявил ее муж.
Как сообщило изданию министерство труда и соцзащиты Рязанской области, пенсионеру оказана единовременная помощь — 40 тысяч рублей.
С начала 2018 года количество граждан — злостных неплательщиков за коммунальные услуги в России увеличилось почти на 21 процент. По подсчетам аналитиков, в совокупности «плохие» потребители услуг ЖКХ задолжали 1,63 миллиарда рублей, за январь — октябрь текущего года эта сумма выросла на 27 процентов. Средний размер долга за тот же период немного снизился и к осени составил 45 тысяч рублей.
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Минтруд , Происшествия , Кораблино , Рязанская Область
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