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Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов

СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье 

RT на русском + ещё 12 2 часа назад
Фото: фильм «Жмурки»
В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по области.
По предварительным данным, 21 ноября неизвестный несколько раз выстрелил в 36-летнего индивидуального предпринимателя на участке, прилегающем к многоэтажному жилому дому. В результате полученных ранений мужчина скончался в больнице.
«В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Проводятся допросы. Назначены судебно-медицинская, судебная генетическая, баллистическая экспертизы», — указано в сообщении.
Следователи устанавливают личность стрелявшего.
Ранее в Подмосковье задержали подозреваемого в тройном убийстве.
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СКР , Происшествия , Криминал , Видное , Московская область
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