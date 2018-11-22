В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по области.
По предварительным данным, 21 ноября неизвестный несколько раз выстрелил в 36-летнего индивидуального предпринимателя на участке, прилегающем к многоэтажному жилому дому. В результате полученных ранений мужчина скончался в больнице.
«В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Проводятся допросы. Назначены судебно-медицинская, судебная генетическая, баллистическая экспертизы», — указано в сообщении.
Следователи устанавливают личность стрелявшего.
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