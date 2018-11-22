СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье

По предварительным данным, 21 ноября неизвестный несколько раз выстрелил в 36-летнего индивидуального предпринимателя на участке, прилегающем к многоэтажному жилому дому. В результате полученных ранений мужчина скончался в больнице.

«В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Проводятся допросы. Назначены судебно-медицинская, судебная генетическая, баллистическая экспертизы», — указано в сообщении.

Следователи устанавливают личность стрелявшего.

Ранее в Подмосковье задержали подозреваемого в тройном убийстве.