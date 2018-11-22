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Киллер расстрелял бизнесмена в Подмосковье 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
В городе Видном (Московская область) при нападении погиб 36-летний предприниматель, следователи возбудили уголовное дело. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
Дело завели по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.
По предварительным данным, неизвестный расстрелял машину, в которой находился предприниматель, из 9-миллиметрового пистолета и скрылся. Мужчина получил ранения, его доставили в больницу, где он скончался. На месте происшествия обнаружены четыре гильзы и одна пуля, в водительской и левой пассажирской двери обнаружены семь сквозных повреждений.
Причины убийства устанавливаются, полиция разыскивает стрелка.
6 ноября сообщалось, что в Москве неизвестный расстрелял автомобиль бизнесмена из списка Forbes Олега Бурлакова.
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Олег Бурлаков , СКР , Forbes , Происшествия , Криминал , Видное , Московская область
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