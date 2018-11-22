Киллер расстрелял бизнесмена в Подмосковье

Дело завели по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

По предварительным данным, неизвестный расстрелял машину, в которой находился предприниматель, из 9-миллиметрового пистолета и скрылся. Мужчина получил ранения, его доставили в больницу, где он скончался. На месте происшествия обнаружены четыре гильзы и одна пуля, в водительской и левой пассажирской двери обнаружены семь сквозных повреждений.

Причины убийства устанавливаются, полиция разыскивает стрелка.