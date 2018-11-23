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В Волгограде при стрельбе в кафе ранили повара 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Повар получил ранения при стрельбе в волгоградском кафе, которую устроили двое посетителей, отказавшиеся платить по счету, сообщили РИА Новости в ГУВД по Волгоградской области.
По данным полиции, конфликт в кафе в Кировском районе Волгограда произошел в пятницу днем, трое посетителей стреляли из пистолета, а затем скрылись на машине ВАЗ-2112. Позже их задержали на посту ДПС, у них нашли травматический пистолет, из которого, предположительно, были произведены выстрелы.
"Водителя и двоих пассажиров доставили в отдел полиции. У каждой стороны своя версия произошедшего. "Стрелки" говорят, что у них не приняли банковскую карту, потому что в кафе нет терминала, и возник конфликт, а работники утверждают, что посетители не хотели платить. Клиенты сначала ударили официанта, потом вышел повар, они достали травматический пистолет и выстрелили два раза, у повара ранение кистей, ему оказана медицинская помощь", — сообщили РИА Новости в ГУВД по Волгоградской области.
Как уточнили в полиции, по факту ЧП идет проверка.
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ГИБДД , МВД , РИА Новости , Происшествия , Другое , Волгоград , Волгоградская Область
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