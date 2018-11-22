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Названа причина внезапного взлета вертолетов над Кремлем
Названа причина внезапного взлета вертолетов над Кремлем

В Гватемале бывший военный получил 5000 лет тюрьмы 

Газета.Ru + ещё 7 8 часов назад
Фото: Reuters
Суд в Гватемале приговорил бывшего военного Сантоса Лопеса Алонсо к 5000 лет заключения за участие в убийстве 171 человека, сообщает РИА "Новости".
Срок был назначен за преступления 30 летней давности.
Суд решил, что Алонсо несет ответственность за убийство 171 человека в 1982 году и приговаривается к 30 годам заключения за каждую жертву (5130 лет), еще 30 лет ему добавили за другой эпизод — похищение и убийство несовершеннолетнего.
Сообщается, что мужчина участвовал во время гражданской войны в стране в резне в деревне Дос-Эррес.
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РИА Новости , Происшествия , Гватемала
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