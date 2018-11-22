В Татарстане изъяли 25 тыс. раков, добытых незаконным путем

Полицейские Татарстана изъяли 25 тыс. речных раков, которые были выловлены незаконным путем. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, организатор группировки, занимавшийся ловлей, сейчас задержан.

"Установлено, что 41-летний житель Спасского района организовал группу, в которую вовлек своего 24-летнего брата, а также троих знакомых в возрасте от 24 лет до 41 года. Сообщники занимались незаконной ловлей раков.

Для придания вида законности своим действиям организатор зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, арендовал озеро неподалеку от села Антоновка, где создал инфраструктуру по хранению добытых раков", — сказала она.

По ее словам, мужчина использовал фиктивные ветеринарные документы, в которых значилось, что в 2017 году более 7 тонн пресноводных раков для выращивания ему поставлены из Красноярского края, а на самом деле браконьеры ежемесячно добывали около 4 тонн речных раков, что явно не соответствует темпам естественного прироста популяции. Кроме того, незаконный улов скупался у рыбаков-промысловиков.

"Перевозка раков осуществлялась на автомобилях, в качестве сопроводительных документов использовались ветеринарные свидетельства, полученные в нарушение законодательства. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны фигурантов, GPS-навигаторы с установленными координатами мест незаконного вылова, записи о реализации продукции, ветеринарные свидетельства, компьютеры, две моторные лодки, более 400 приспособлений для лова, а также более 25 тыс. раков", — отметила Волк.

Сейчас подозреваемые задержаны, возбуждены уголовные дела по статьям 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов"), 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") и 286 ("Превышение должностных полномочий").