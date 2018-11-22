Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Татарстане изъяли 25 тыс. раков, добытых незаконным путем 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Полицейские Татарстана изъяли 25 тыс. речных раков, которые были выловлены незаконным путем. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, организатор группировки, занимавшийся ловлей, сейчас задержан.
"Установлено, что 41-летний житель Спасского района организовал группу, в которую вовлек своего 24-летнего брата, а также троих знакомых в возрасте от 24 лет до 41 года. Сообщники занимались незаконной ловлей раков.
Для придания вида законности своим действиям организатор зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, арендовал озеро неподалеку от села Антоновка, где создал инфраструктуру по хранению добытых раков", — сказала она.
По ее словам, мужчина использовал фиктивные ветеринарные документы, в которых значилось, что в 2017 году более 7 тонн пресноводных раков для выращивания ему поставлены из Красноярского края, а на самом деле браконьеры ежемесячно добывали около 4 тонн речных раков, что явно не соответствует темпам естественного прироста популяции. Кроме того, незаконный улов скупался у рыбаков-промысловиков.
"Перевозка раков осуществлялась на автомобилях, в качестве сопроводительных документов использовались ветеринарные свидетельства, полученные в нарушение законодательства. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны фигурантов, GPS-навигаторы с установленными координатами мест незаконного вылова, записи о реализации продукции, ветеринарные свидетельства, компьютеры, две моторные лодки, более 400 приспособлений для лова, а также более 25 тыс. раков", — отметила Волк.
Сейчас подозреваемые задержаны, возбуждены уголовные дела по статьям 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов"), 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") и 286 ("Превышение должностных полномочий").
ТАСС: последние новости
Суд в Новосибирске повторно приговорил экс-милиционера к пожизненному сроку за 19 убийств Убийца чемпиона мира по кикбоксингу Макарова получил девять лет колонии У здания правительства Камчатки задержали мужчину с предметом, похожим на обрез
Комментарии
Происшествия , Республика Татарстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко помогает Украине воевать в Донбассе348
Врачи не могут помочь Басилашвили49
«Девушка пришла на работу довольная»214
Раскрыто содержание письма Путину умершей девочки1574
Решена судьба милиционера-убийцы17
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
02:58
Врачи не могут помочь Басилашвили
Шоу-бизнес
03:47
Отец погибшего в Шереметьево назвал причину дебоша
Происшествия
00:53
Пенсионерка не узнала Путина в аптеке
Общество
03:30
Решена судьба милиционера-убийцы
Происшествия Криминал
02:20
Вынесен приговор убийце чемпиона мира по кикбоксингу
Происшествия
01:24
Лукашенко помогает Украине воевать в Донбассе
СНГ В мире
03:38
Рэпера Хаски задержали
Шоу-бизнес
02:26
В России решили переоценить итоги Афганской войны
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение