Полицейские Татарстана изъяли 25 тыс. речных раков, которые были выловлены незаконным путем. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, организатор группировки, занимавшийся ловлей, сейчас задержан.
"Установлено, что 41-летний житель Спасского района организовал группу, в которую вовлек своего 24-летнего брата, а также троих знакомых в возрасте от 24 лет до 41 года. Сообщники занимались незаконной ловлей раков.
Для придания вида законности своим действиям организатор зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, арендовал озеро неподалеку от села Антоновка, где создал инфраструктуру по хранению добытых раков", — сказала она.
По ее словам, мужчина использовал фиктивные ветеринарные документы, в которых значилось, что в 2017 году более 7 тонн пресноводных раков для выращивания ему поставлены из Красноярского края, а на самом деле браконьеры ежемесячно добывали около 4 тонн речных раков, что явно не соответствует темпам естественного прироста популяции. Кроме того, незаконный улов скупался у рыбаков-промысловиков.
"Перевозка раков осуществлялась на автомобилях, в качестве сопроводительных документов использовались ветеринарные свидетельства, полученные в нарушение законодательства. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны фигурантов, GPS-навигаторы с установленными координатами мест незаконного вылова, записи о реализации продукции, ветеринарные свидетельства, компьютеры, две моторные лодки, более 400 приспособлений для лова, а также более 25 тыс. раков", — отметила Волк.
Сейчас подозреваемые задержаны, возбуждены уголовные дела по статьям 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов"), 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") и 286 ("Превышение должностных полномочий").