Вынесен приговор убийце чемпиона мира по кикбоксингу

Убийца чемпиона мира по кикбоксингу Макарова получил девять лет колонии

Владислав Степанов, который признан виновным в убийстве трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу, предпринимателя Иннокентия Макарова , приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строго режима, сообщили ТАСС в пресс-службе Якутского городского суда.

"Суд признал Владислава Степанова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказала представитель суда.

Она добавила, что подельник Степанова приговорен к штрафу в 180 тыс. рублей за соучастие в преступлении. "Суд обязал подсудимых выплатить семье убитого 2 млн рублей. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован", — отметила представитель суда.

17 ноября 2017 года управление СК сообщило о возбуждении дела по статье "Убийство" по факту пропажи Макарова. Сообщение об исчезновении спортсмена поступило в правоохранительные органы 13 ноября 2017 года от родственников, которые сообщили, что он не появлялся дома, а уезжать из Якутска не планировал.

Макаров был председателем садово-огороднического некоммерческого товарищества "Сатал" в Якутске.