Житель Приморья украл у жены коня и сбежал в Уссурийск

В Приморье житель села Утесное украл у супруги коня буденновской породы и попытался уехать на нем в Уссурийск , сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД

Уточняется, что мужчина увел животное из сарая около дома. Стоимость коня оценивается примерно в 250 тысяч рублей.

"Инспекторы ППС на территории Уссурийска обнаружили и задержали подозреваемого, который передвигался по улицам города верхом на похищенном коне", — говорится в сообщении.

Мужчина признал вину и заявил, что конь ему был нужен, чтобы добраться до города. Что именно мужчина собирался делать в городе не уточняется.

Коня вернули хозяйке, а в отношении мужчины возбудили дело по статье "Кража".