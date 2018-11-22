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Житель Приморья украл у жены коня и сбежал в Уссурийск 

Газета.Ru + ещё 5 35 минут назад
Фото: outnow.ch
В Приморье житель села Утесное украл у супруги коня буденновской породы и попытался уехать на нем в Уссурийск, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД.
Уточняется, что мужчина увел животное из сарая около дома. Стоимость коня оценивается примерно в 250 тысяч рублей.
"Инспекторы ППС на территории Уссурийска обнаружили и задержали подозреваемого, который передвигался по улицам города верхом на похищенном коне", — говорится в сообщении.
Мужчина признал вину и заявил, что конь ему был нужен, чтобы добраться до города. Что именно мужчина собирался делать в городе не уточняется.
Коня вернули хозяйке, а в отношении мужчины возбудили дело по статье "Кража".
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МВД , РИА Новости , Происшествия , Уссурийск
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