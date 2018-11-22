В Норвегии мужчина совратил сотни подростков и попался

Норвегии мужчине предъявили обвинения в сексуальных домогательствах к сотням мальчиков и мужчин. Дело называют крупнейшим подобным случаем в истории страны, пишет The Guardian

26-летний обвиняемый, предположительно, искал жертв в интернете и мобильных приложениях. Большинству пострадавших было от 13 до 16 лет, самой юной жертве — девять.

Согласно материалам дела, с 2011-го по 2016 год он притворялся девочкой-подростком и предлагал мальчикам заняться виртуальным сексом в обмен на эротические фотографии. Видеозаписи он сохранял и шантажировал пострадавших тем, что опубликует их, если те не продолжат присылать видео.

Подозреваемого, который якобы работал футбольным тренером, арестовали в 2016 году после того, как тот неоднократно домогался своего помощника-подростка. Как пишет газета, о домогательствах рассказали только две жертвы.

«Один мальчик решился признаться родителям, мать другого узнала о происходящем сама, — сказал прокурор Гуро Ханссон. — Это много говорит о том, как тяжело молодым людям говорить о таких вещах».

Полицейские нашли 16463 записи на компьютере подсудимого. Видео ему отправляли из Норвегии, Швеции и Дании. В большинстве обвинений, выдвинутых против мужчины, говорится о домогательствах через интернет, однако известно, что он встречался с некоторыми жертвами лично и его также обвиняют в изнасиловании. По словам Ханссона, это крупнейшее подобное дело в истории Норвегии.

Адвокат подсудимого Ганхилд Лерум (Gunhild Laerum) заявил, что его клиент сотрудничает со следствием и «признает факты». Он также чувствуют вину за содеянное.