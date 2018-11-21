Отец погибшего в Шереметьево назвал причину дебоша

Отец погибшего в Шереметьево гражданина Армении рассказал о сыне

По словам мужчины, Альберт мог находиться в расстроенных чувствах из-за неудачи, постигшей его в Испании . Собеседник издания рассказал, что Альберт пытался найти работу в Барселоне, хотел обустроиться и остаться жить в Испании, но так и не смог. Испанские власти депортировали его из страны, и он возвращался в родной Ереван к матери и бабушке.

По его словам, до Испании Альберт пытался осесть в Москве, но из-за отсутствия образования и гражданства в российской столице у него тоже ничего не вышло.

Мужчина усомнился, что его сын мог устроить дебош, находясь под воздействием алкоголя или наркотиков. По его словам, Альберт был неконфликтным, не пил, не курил и ничего не употреблял.