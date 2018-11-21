Отец погибшего в Шереметьево назвал причину дебоша

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Отец погибшего в Шереметьево гражданина Армении рассказал о сыне 

Рамблер 41 минуту назад
Отец погибшего в Шереметьево Альберта Епремяна рассказал «МК» о причинах устроенного сыном дебоша.
По словам мужчины, Альберт мог находиться в расстроенных чувствах из-за неудачи, постигшей его в Испании. Собеседник издания рассказал, что Альберт пытался найти работу в Барселоне, хотел обустроиться и остаться жить в Испании, но так и не смог. Испанские власти депортировали его из страны, и он возвращался в родной Ереван к матери и бабушке.
Раскрыты планы погибшего в Шереметьево мужчины
По его словам, до Испании Альберт пытался осесть в Москве, но из-за отсутствия образования и гражданства в российской столице у него тоже ничего не вышло.
Мужчина усомнился, что его сын мог устроить дебош, находясь под воздействием алкоголя или наркотиков. По его словам, Альберт был неконфликтным, не пил, не курил и ничего не употреблял.
Накануне вечером лайнер «Аэрофлота», летевший из Москвы в Афины, сбил человека на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. Погибшим оказался гражданин Армении, депортированный из Испании. Он летел рейсом Мадрид-Ереван с пересадкой в Москве, но из-за устроенного на борту дебоша его сняли с рейса.
Комментарии22
Альберт Епремян , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Происшествия , Видео , Армения , Испания
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