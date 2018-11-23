В СК высказались об алиби обвиняемых в изнасиловании полицейских из Уфы

Представители Следственного управления Следственного комитета России по Башкирии назвали слова адвокатов об алиби бывших полицейских из Уфы , обвиняемых в групповом изнасиловании дознавателя, способом защиты от обвинений, передает ТАСС "Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений. Органы следствия изначально располагали видеозаписями с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов уголовного дела, поскольку они были изъяты при первоначальных следственных действиях", — сказали представители ведомства. Сообщается, что следователи продолжают работу над определением времени совершения преступления и других обстоятельств произошедшего. Ранее сообщалось, что у обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби.