Ещё
«Продолжаем полет»: пилот сбившего мужчину лайнера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликованы переговоры пилотов лайнера, сбившего человека в Шереметьево 

РИА Новости 1 час назад
В Сети появилось видео, на котором, предположительно, зафиксированы переговоры наземных служб аэропорта с экипажем самолета Boeing 737, сбившего человека в Шереметьево.
Голос на записи сообщил диспетчерам об успешной проверке шасси и отсутствии у лайнеров видимых повреждений.
Раскрыты планы погибшего в Шереметьево мужчины
"У нас все нормально. Никаких отказов, ничего не видно. Думаю, что "заяц" не мог нанести там повреждений каких-либо. Продолжаем полет", — доложил член экипажа.
В среду на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево обнаружили тело мужчины. Перед этим с полосы взлетел самолет компании "Аэрофлот", следовавший в Афины.
По предварительным данным, в результате ЧП погиб гражданин Армении. В Росавиации сообщили, что расследование инцидента займет десять дней.
Последние новости
Порошенко нарушил главное условие патриарха Варфоломея "Теперь это твои проблемы, Европа": ЕС вяло угрожает РФ из-за Азова Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты планы погибшего в Шереметьево мужчины103
Сама попросила: Миллионер убил подругу во время БДСМ-игр94
«Химический СПИД» нашли в балтийской рыбе56
ЕС в панике: что делать с Азовским морем?33
Мать «пьяного мальчика» напугали новой расправой79
Видео
02:29
«Химический СПИД» нашли в балтийской рыбе
Общество
03:05
Путин спросил с военных за гособоронзаказ
Политика
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
00:22
«Продолжаем полет»: пилот сбившего мужчину лайнера
Происшествия
00:48
МВД проверит фотосессию мажорки с машиной ДПС
Происшествия
19:30
Умерла Зоя Ерошок
Общество Происшествия
03:12
Россиян предупредили о снежном шторме
Погода Общество
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
01:51
Набережные Москвы-реки украсят 13 мостов
Новости Москвы
00:34
Ученые впервые изнутри «увидели» работу машины «Энигмы»
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение