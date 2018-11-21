«Продолжаем полет»: пилот сбившего мужчину лайнера

Опубликованы переговоры пилотов лайнера, сбившего человека в Шереметьево

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, зафиксированы переговоры наземных служб аэропорта с экипажем самолета Boeing 737, сбившего человека в Шереметьево

Голос на записи сообщил диспетчерам об успешной проверке шасси и отсутствии у лайнеров видимых повреждений.

"У нас все нормально. Никаких отказов, ничего не видно. Думаю, что "заяц" не мог нанести там повреждений каких-либо. Продолжаем полет", — доложил член экипажа.

В среду на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево обнаружили тело мужчины. Перед этим с полосы взлетел самолет компании "Аэрофлот" , следовавший в Афины.