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Обнаружены записки убитого дикарями туриста 

Lenta.ru + ещё 16 39 минут назад
Фото: страница John Allen Chau в Facebook
Обнаружены записи американского туриста, убитого туземцами на запрещенном к посещению острове Северный Сентинел (Индия). Об этом сообщает Daily Mail.
В своем журнале 26-летний Джон Аллен Чау рассказал, что предпринимал две попытки войти в контакт с жителями племени. При первом посещении он попытался передать подарки дикарям (футбольный мяч и рыбу) и едва остался в живых.
«Маленький ребенок лет десяти на вид выстрелил в меня стрелой, но попал в Библию, которую я держал на груди», — написал американец.
Жители племени отреагировали враждебно на появление путешественника, после чего Чау бросил подарки в их сторону и скрылся.
«Меня зовут Джон, я люблю вас, и Иисус любит вас… Вот вам немного рыбы», — кричал он, убегая от дикарей.
Перед смертью миссионер успел оставить послание родителям.
«Ребята, можете считать, что я сумасшедший, но я считаю, нужно рассказать этим людям, кто такой Иисус. Пожалуйста, не сердитесь на них или Бога, если меня убьют», — написал Чау.
Ранее в ноябре дикари одного из самых изолированных племен, проживающего на Северном Сентинельском острове (Индия), застрелили из лука американского туриста, который захотел обратить их в христианство. 27-летний миссионер Джон Аллен Чау (John Allen Chau) проделал половину пути на остров на лодке с местными рыбаками. После этого он пересел в подготовленный им заранее каноэ и дальше поплыл в одиночку.
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Иисус Христос , Джон Аллен , Происшествия , Индия
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