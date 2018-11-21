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Перед гибелью в Шереметьево мужчина ударил пожилого актёра
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Перед гибелью в Шереметьево мужчина ударил пожилого актёра 

News.ru 2 часа назад
Фото: sledcom.ru
Погибший на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево гражданин Армении ударил актёра Сергея Радченко во время перелёта из Мадрида в Москву. Дебошир нанёс удар в челюсть 74-летнему артисту беспричинно.
На вопрос иностранцу о том, зачем он это сделал, тот заявил: «Выйдем, узнаешь». После этого к агрессивно настроенному мужчине подошли бортпроводники и несколько пассажиров, которым удалось его успокоить, пишут «Известия».
Ранее источник сообщил News.ru, что гражданин Армении устроил дебош на борту самолёта, который следовал из Мадрида. Его сняли с рейса и отвели в дежурную часть московской воздушной гавани. Там был составлен протокол, и правоохранители повели 25-летнего мужчину на борт, следовавший до Еревана. Находясь около автобуса, пассажир смог сбежать на взлётно-посадочную полосу. Там его сбил самолёт. Посольство Армении в России подтвердило, что инцидент действительно произошёл.
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