Перед гибелью в Шереметьево мужчина ударил пожилого актёра

На вопрос иностранцу о том, зачем он это сделал, тот заявил: «Выйдем, узнаешь». После этого к агрессивно настроенному мужчине подошли бортпроводники и несколько пассажиров, которым удалось его успокоить, пишут «Известия»

Ранее источник сообщил News.ru, что гражданин Армении устроил дебош на борту самолёта, который следовал из Мадрида. Его сняли с рейса и отвели в дежурную часть московской воздушной гавани. Там был составлен протокол, и правоохранители повели 25-летнего мужчину на борт, следовавший до Еревана. Находясь около автобуса, пассажир смог сбежать на взлётно-посадочную полосу. Там его сбил самолёт. Посольство Армении в России подтвердило, что инцидент действительно произошёл.