СК завел дело после ЧП в Шереметьево

СК завел уголовное дело после гибели человека на ВПП в Шереметьево

Наталья Федорова. Следователи завели уголовное дело о нарушении требований безопасности при организации полетов после того, как самолет сбил мужчину на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево , сообщила и. о. старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

По версии следствия, 25-летний мужчина прибыл в Шереметьево 20 ноября рейсом из Мадрида. После регистрации на рейс Москва — Ереван мужчина с другими пассажирами проследовал на посадку в самолет.

"В последующем, при неустановленных в настоящее время следствием обстоятельствах, молодой человек при осуществлении посадки в перронный автобус проследовал в неизвестном направлении на территорию взлетно-посадочных полос аэропорта. После чего… в 20 часов 10 минут мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу №2 в районе рулежной дорожки "Альфа" аэропорта Шереметьево, где был смертельно травмирован осуществлявшим разгон по указанной полосе воздушным судном Boeing-737", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности". Расследование находится на контроле руководителя следственного управления.