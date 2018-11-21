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СК завел дело после ЧП в Шереметьево
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СК завел уголовное дело после гибели человека на ВПП в Шереметьево 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи завели уголовное дело о нарушении требований безопасности при организации полетов после того, как самолет сбил мужчину на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево, сообщила и. о. старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Федорова.
Ранее во вторник представитель экстренных служб региона заявил РИА Новости, что тело мужчины было обнаружено на взлетно-посадочной полосе аэропорта после взлета пассажирского самолета Boeing 737 Москва — Афины. Следователи организовали доследственную проверку. По уточненным данным, погибший — гражданин Армении, депортированный из Испании. Как заявил глава Росавиации Александр Нерадько, воздушное судно принадлежит авиакомпании "Аэрофлот".
По версии следствия, 25-летний мужчина прибыл в Шереметьево 20 ноября рейсом из Мадрида. После регистрации на рейс Москва — Ереван мужчина с другими пассажирами проследовал на посадку в самолет.
"В последующем, при неустановленных в настоящее время следствием обстоятельствах, молодой человек при осуществлении посадки в перронный автобус проследовал в неизвестном направлении на территорию взлетно-посадочных полос аэропорта. После чего… в 20 часов 10 минут мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу №2 в районе рулежной дорожки "Альфа" аэропорта Шереметьево, где был смертельно травмирован осуществлявшим разгон по указанной полосе воздушным судном Boeing-737", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности". Расследование находится на контроле руководителя следственного управления.
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