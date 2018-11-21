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Число погибших при взрыве в Кабуле возросло
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Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 55 человек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Rahmat Gul
Число погибших в результате взрыва в Кабуле во вторник увеличилось до 55 человек, 94 человека получили ранения, сообщается в заявлении представителя министерства здравоохранения Афганистана Вахида Маджруха, полученном в распоряжение РИА Новости.
Ранее министерство здравоохранения сообщало о 50 погибших и 72 раненых.
"По последним данным, число погибших при нападении на свадебный зал увеличилось до 55 человек, 94 пострадали", — сообщается в заявлении.
Взрыв прогремел во вторник в Кабуле внутри зала в центре города, где проходили празднества в честь дня рождения Пророка Мухаммада. По предварительным данным, взрыв совершил смертник. Президент Афганистана объявил среду днем траура. По данным телеканала Tolo News, внутри свадебного зала находилась по меньшей мере 1 тысяча человек.
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