У посольства РФ в Ереване случилось ЧП

Пожилой мужчина пытался поджечь себя около здания посольства Российской Федерации в столице Армении, сообщает Sputnik.
По данным армянского сайта криминальной хроники Shamshyan, 81-летний житель Тавушской области Нариман Мурадян угрожал совершить акт самосожжения. Во вторник, 20 ноября его доставили в отделение полиции, где он сообщил, что хотел сжечь себя перед российским посольством из-за тяжелых социальных условий. При пенсионере обнаружили бутылку с бензином.
Ранее гражданин Армении был сбит самолетом в аэропорту Шереметьево. Погибшим оказался 25-летний гражданин Армении Алберт Григори Епремян. За несколько часов до ЧП мужчину из-за драки сняли с рейса, который следовал из Мадрида. Епремян должен был быть депортирован в Армению, но во время посадки в автобус, на котором пассажиров подвозили к судну, вылетающему в Ереван, мужчина сбежал. Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН заявил, что остается неотвеченным вопрос, куда смотрела полиция.