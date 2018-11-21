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У посольства РФ в Ереване случилось ЧП
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Неизвестный попытался поджечь себя у посольства РФ в Ереване 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: public domain
Пожилой мужчина пытался поджечь себя около здания посольства Российской Федерации в столице Армении, сообщает Sputnik.
По данным армянского сайта криминальной хроники Shamshyan, 81-летний житель Тавушской области Нариман Мурадян угрожал совершить акт самосожжения. Во вторник, 20 ноября его доставили в отделение полиции, где он сообщил, что хотел сжечь себя перед российским посольством из-за тяжелых социальных условий. При пенсионере обнаружили бутылку с бензином.
Ранее гражданин Армении был сбит самолетом в аэропорту Шереметьево. Погибшим оказался 25-летний гражданин Армении Алберт Григори Епремян. За несколько часов до ЧП мужчину из-за драки сняли с рейса, который следовал из Мадрида. Епремян должен был быть депортирован в Армению, но во время посадки в автобус, на котором пассажиров подвозили к судну, вылетающему в Ереван, мужчина сбежал. Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН заявил, что остается неотвеченным вопрос, куда смотрела полиция.
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