У посольства РФ в Ереване случилось ЧП

Неизвестный попытался поджечь себя у посольства РФ в Ереване

По данным армянского сайта криминальной хроники Shamshyan, 81-летний житель Тавушской области Нариман Мурадян угрожал совершить акт самосожжения. Во вторник, 20 ноября его доставили в отделение полиции, где он сообщил, что хотел сжечь себя перед российским посольством из-за тяжелых социальных условий. При пенсионере обнаружили бутылку с бензином.