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ВСУ обстреляли поселок Еленовка, заявили в ДНР 

РИА Новости + ещё 12 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике поселку Еленовка, ранен мирный житель, заявил в среду журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 13.00 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу Еленовку. В результате обстрела пулевое ранение правого бедра получил мирный житель 1956 года рождения ", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
Он уточнил, что огонь велся из стрелкового оружия. Пострадавший был доставлен в больницу.
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