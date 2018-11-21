ВСУ обстреляли поселок Еленовка, заявили в ДНР

Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике поселку Еленовка, ранен мирный житель, заявил в среду журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня в 13.00 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу Еленовку. В результате обстрела пулевое ранение правого бедра получил мирный житель 1956 года рождения ", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Он уточнил, что огонь велся из стрелкового оружия. Пострадавший был доставлен в больницу.