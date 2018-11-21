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«Золотая судья» Хахалева покинула очередной пост
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«Золотая судья» Хахалева покинула очередной пост 

Lenta.ru + ещё 17 3 часа назад
Фото: Российский Государственный Университет Правосудия
Судья Елена Хахалева покинула пост председателя коллегии по административным делам; такое решение было принято по итогу прошедшего 20 ноября заседания коллегии Краснодарского краевого суда. Об этом в среду, 21 ноября, в пресс-службе суда сообщили «Коммерсанту».
«Вчера на президиуме прошло совещание, по итогам которого произошли кадровые перестановки. Теперь место председателя коллегии по административным делам занимает Александр Пятигора», — сообщил сотрудник пресс-службы.
В сентябре Хахалева лишилась другого поста: тогда пленум Верховного суда постановил исключить ее из президиума Краснодарского краевого суда, куда она входила с июля 2015 года. Причина вердикта не ясна.
14 октября стало известно, что судья Хахалева считает, что информация о якобы отсутствии у нее диплома о высшем юридическом образовании носит заказной характер. В начале октября адвокат Алексей Салмин обнародовал новые данные об отсутствии у Хахалевой юридического образования.
Сама судья, взятая под государственную охрану из-за угроз, заявляла ТАСС, что окончила три вуза, в том числе юридические факультеты сухумского филиала Тбилисского государственного университета и Кубанского государственного аграрного университета.
Информация о поддельном дипломе Хахалевой появилась в ходе скандала, начавшегося летом 2017 года после дорогостоящей свадьбы ее дочери. По итогам нескольких проверок в правоохранительных органах и судебной системе заявили о подлинности образовательных документов судьи.
Свадьба дочери Хахалевой, как писала пресса, обошлась в два миллиона долларов. На мероприятии выступили известные артисты, в частности Николай Басков и Валерий Меладзе, а молодоженам, помимо прочего, подарили Bentley. В краевом совете судей после разбирательства сообщили, что расходы на торжество составили пять миллионов рублей.
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