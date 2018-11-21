МВД проверит фотосессию мажорки с машиной ДПС

МВД проверит фотосессию дочки бизнесмена с машиной ДПС

Telegram-канал Mash сообщает, что в МВД заинтересовались фотосессией москвички Карины Назаретян. Девушка позировала на Воробьевых горах на фоне машины ДПС , а у ее ног лежал львенок на поводке.

По данным Mash, 18-летняя Карина Назаретян — дочь бизнесмена Арарата Назаретяна.

В ее фотосессии задействовали автомобиль марки Mercedes с надписью «2019» на номере.

В полиции выясняют, как именно девушке удалось найти машину ДПС. По информации Mash, ей грозит административное наказание.