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МВД проверит фотосессию мажорки с машиной ДПС
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МВД проверит фотосессию дочки бизнесмена с машиной ДПС 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: Instagram
Telegram-канал Mash сообщает, что в МВД заинтересовались фотосессией москвички Карины Назаретян. Девушка позировала на Воробьевых горах на фоне машины ДПС, а у ее ног лежал львенок на поводке.
По данным Mash, 18-летняя Карина Назаретян — дочь бизнесмена Арарата Назаретяна.
В ее фотосессии задействовали автомобиль марки Mercedes с надписью «2019» на номере.
В полиции выясняют, как именно девушке удалось найти машину ДПС. По информации Mash, ей грозит административное наказание.
«Московский комсомолец» отмечает, что девушка опубликовала снимки в Instagram, но к моменту публикации этого материала таких фотографий на ее странице не было.
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