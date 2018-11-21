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Аборигены из дикого племени убили американского туриста
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В Индии аборигены из дикого племени убили американского туриста, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Представители племени, населяющего Северный Сентинельский остров и не выходящего на контакт с внешним миром, убили туриста из США, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.
Семь рыбаков, которые доставили американского туриста Джона Аллена Чо (John Allen Chau) на остров, были задержаны. Рыбаки сообщили, что они видели, как представители племени напали на американца с луком и стрелами и затем частично закопали его в песке на пляже. Власти островных союзных территорий Индии направили на поиски тела американца вертолеты, однако на остров они приземлиться не могут, так как его обитатели с враждебностью относятся к любой попытке приблизиться к ним.
Как сообщает издание India Today со ссылкой на местные СМИ, американец был миссионером. Газета Andaman Sheekha пишет, что американец "в прошлом пять раз посещал Андаманские и Никобарские острова и очень хотел встретиться с сентильскими племенами для того, чтобы проповедовать христианство".
Численность племени, населяющего Северный Сентинельский остров, по данным на 2011 год, составляла 40 человек. Как отмечает телеканал, они известны тем, что избегают контактов с внешним миром.
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