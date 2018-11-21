Вышедший на пенсию пилот напоследок повредил самолет

Пилот, празднующий свой последний полет, врезался крылом в пожарную машину после благополучной посадки. Снятым на видео инцидентом поделился Daily Mail.

Инцидент произошел с Airbus 340-313, прибывшим в аэропорт Буэнос-Айреса из Мадрида . На кадрах видно, как на взлетно-посадочной полосе две пожарные машины поливают лайнер водой, в то время как он медленно катится по кругу и затем врезается левым крылом в одну из машин.

В результате никто не пострадал. Повреждение крыла оказалось незначительным, однако самолет временно будет отстранен от выполнения рейсов. Проводится расследование.