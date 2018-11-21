Афганский Газни обстреляли во время визита командующего миссией НАТО

В сентябре стало известно, что новым командующим миссией НАТО в Афганистане стал генерал Миллер, который ранее возглавлял объединенное командование специальных операций США

Как сообщает телеканал, по городу были нанесены два ракетных удара. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

В среду утром в город прибыл Миллер. Он проводит встречи с местными властями.

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

* Террористическая организация, запрещена в России