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Афганский Газни обстреляли
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Афганский Газни обстреляли во время визита командующего миссией НАТО 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: AP Photo / Mohammad Anwar Danishyar
Афганский город Газни подвергся обстрелу в среду во время визита командующего миссией НАТО в Афганистане генерала Остина Скотта Миллера, сообщает телеканал 1TV.
В сентябре стало известно, что новым командующим миссией НАТО в Афганистане стал генерал Миллер, который ранее возглавлял объединенное командование специальных операций США.
Как сообщает телеканал, по городу были нанесены два ракетных удара. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
В среду утром в город прибыл Миллер. Он проводит встречи с местными властями.
США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида"*.
В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
* Террористическая организация, запрещена в России
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