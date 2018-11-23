На юго-востоке Москвы зарезали 25-летнего таксиста

Убийство 25-летнего таксиста произошло на юго-востоке Москвы

По имеющейся у РЕН ТВ информации, водитель отвез пассажира к общежитию на Угрешской улице и потребовал оплатить поездку, однако запрошенная таксистом сумма в размере 500 рублей показалась клиенту завышенной.

В результате между мужчинами вспыхнул конфликт.

Как стало известно телеканалу, пассажир ударил водителя ножом в сердце. От полученного ранения молодой человек скончался на месте.

В настоящее время ведется розыск преступника.

Ранее сообщалось, что пассажир напал с топором на таксиста, запросившего 70 тысяч рублей.