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На юго-востоке Москвы зарезали 25-летнего таксиста 

Ридус + ещё 5 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Убийство 25-летнего таксиста произошло на юго-востоке Москвы.
По имеющейся у РЕН ТВ информации, водитель отвез пассажира к общежитию на Угрешской улице и потребовал оплатить поездку, однако запрошенная таксистом сумма в размере 500 рублей показалась клиенту завышенной.
В результате между мужчинами вспыхнул конфликт.
Как стало известно телеканалу, пассажир ударил водителя ножом в сердце. От полученного ранения молодой человек скончался на месте.
В настоящее время ведется розыск преступника.
Ранее сообщалось, что пассажир напал с топором на таксиста, запросившего 70 тысяч рублей.
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Происшествия , Криминал , Москва
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