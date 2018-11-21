Смерть на взлетной полосе: откуда взялся труп

СК изучает гибель мужчины под самолетом в «Шереметьево»

На летном поле московского аэропорта «Шереметьево» во вторник 20 ноября были обнаружены останки гражданина Армении, передает «Интерфакс»

«Экипаж пассажирского лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе (ВПП) во время разгона. Было решено не возвращать самолет в аэропорт вылета, так как системы не сигнализировали о повреждениях», — рассказали в службе аэропорта.

Тем не менее, на летное поле были отправлены сотрудники авиационной безопасности для инспекции ВПП. На место также прибыли службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, бригада центра медицины катастроф, бригада скорой помощи, служба авиационной безопасности, транспортная полиция, передает НСН.

Они и нашли на взлетной полосе части тела 25-летнего мужчины. Для установления личности погибшего потребуется экспертиза ДНК. Следственный комитет выясняет обстоятельства, при которых человек попал на летное поле, передает РЕН ТВ

«Следователи выясняют обстоятельства происшествия в столичном аэропорту Шереметьево. По предварительным данным, сегодня около 20.10 на взлетной полосе при взлете самолета Боинг 737 сообщением «Шереметьево — Афины» одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина», — говорится в сообщении следствия.

Вскоре стало известно, что погибший — гражданин Армении Епремян А. Г. 1993 года рождения. Он ранее был депортирован из Испании.

По предварительным данным, во время полета он устроил дебош на борту, и после приземления его сняли с рейса. Дальнейшая его судьба была неизвестна, границу с Россией мужчина не пересекал, передает РИА «Новости»

Четыре дня назад нетрезвый пассажир устроил дебош на борту самолета из Москвы в Сочи. Он был задержан полицейскими по прилету рейса в пункт назначения.

«Возбуждено производство по делу об административном правонарушении в отношении 54-летнего жителя Москвы, доставленного в дежурную часть с борта воздушного судна», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Сочи от авиадиспетчера поступила информация о том, что на борту самолета рейса Москва — Сочи находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения, который нарушает общественный порядок, на замечания командира и бортпроводников не реагирует и выражается нецензурной бранью.

Полицейские доставили мужчину в дежурную часть, затем он был направлен на медицинское освидетельствование.

В прошлом месяце в Госдуму внесли законопроект, согласно которому командир самолета может отдавать распоряжение членам экипажа о пресечении противоправный действий. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Документ внес член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов

В пояснительной записке к проекту закона сообщается, что «агрессивное поведение человека на борту воздушного судна создает угрозу жизни или здоровью других лиц, а также безопасности полета в целом», и это требует «принятия незамедлительных мер по его пресечению».

Отмечается, что по данным крупнейших авиакомпаний, во время полетов регулярно фиксируются случаи нападения и физического воздействия на пассажиров и бортпроводников. По этой причине необходимо предоставить членам экипажа право использовать «специальные средства сдерживания».

Чуть ранее в мексиканском городе Чинипас две девушки получили смертельные травмы, когда делали селфи на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщало издание Proceso.

Девушки приехали в Чинипас, чтобы посмотреть скачки, которые проходят рядом с местным аэропортом. По данным издания, после скачек они выбрались на взлетную полосу и захотели сделать там селфи.

Занимаясь фотографированием, они не заметили приближающегося легкомоторного самолета, получили удар крылом по голове и скончались на месте. В издании предположили, что звук самолета заглушил окружающий шум. Пилот самолета добавил, что он видел девушек, однако не смог избежать столкновения.