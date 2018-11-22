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Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов

Главный борец с коррупцией Алтая оказался миллиардером Вадиком Всемогущим 

Lenta.ru + ещё 1 54 минуты назад
Фото: ГУМВД по Алтайскому краю
Арестованный по обвинению в получении взятки в особо крупном размере глава Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий был известен в определенных кругах под кличкой Вадик Всемогущий, на его счетах нашли миллиард рублей. Об этом источник в правоохранительных органах края сообщил телеканалу «360».
«Он [Надвоцкий] мечтал накопить полтора миллиарда рублей. В загородном доме Вадика Всемогущего, а это 35 соток земли с лесом, прошли обыски. Полковник успел накопить миллиард рублей. Все средства арестованного полковника находятся на счетах — их будут изымать», — говорится в сообщении.
16 ноября сообщалось, что Надвоцкого и его коллегу, бывшего сотрудника полиции, арестовали по подозрению в получении взятки в пять миллионов рублей.
По версии следствия, полковник Надвоцкий при посредничестве полицейского Евгения Гречишкина получил деньги от предпринимателя за прекращение проверок возглавляемых бизнесменом предприятий. В отношении них были возбуждены уголовные дела о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.
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Комментарии4
Вадим Надвоцкий , МВД , Происшествия , Криминал , Алтай , Алтайский Край
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