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Женщина пожарила сожителя с рисом и накормила им рабочих
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Женщина пожарила сожителя с рисом и накормила им рабочих 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Abdeljalil Bounhar / Reuters
Женщину из Марокко, живущую в Объединенных Арабских Эмиратах, заподозрили в том, что она убила и зажарила сожителя. Об этом сообщает Associated Press.
По версии следствия, она пошла на преступление, когда узнала, что мужчина, проживший с ней семь лет, собирается жениться на другой. После убийства женщина разделала тело и приготовила из него макбус — блюдо из риса и мяса, которое затем съели пакистанские рабочие.
К поискам исчезнувшего мужчины подключился его брат, специально приехавший в ОАЭ из Марокко. Ему удалось найти в блендере женщины человеческий зуб. После этого она была арестована. Когда расследование завершится, ее ждет суд.
Макбус или кабса — распространенное в Саудовской Аравии кушанье из риса, специй и баранины, козлятины, верблюжатины, говядины, курятины или рыбы. Мясо зажаривают в глубокой яме в земле или на плоских камнях, которые кладут на раскаленные угли. Есть метод приготовления, допускающий использование кастрюли или скороварки.
В июне сообщалось, что американец рассказал о том, как вместе с друзьями попробовал тако из человеческого мяса. Он приготовил его из собственной ноги, которую пришлось ампутировать после ДТП.
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